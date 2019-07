Italijanski pisac Andrea Camilleri, tvorac visokotiražnog serijala o komesaru Montalbanu, dopadljivom policijskom načelniku iz malog sicilijanskog mjesta koji miješa humanost s pragmatizom u rješavanju zločina, preminuo je u srijedu u bolnici u Rimu u 93. godini.

Andrea Camilleri / 24sata.info

Talijanska državna televizija RAI, koja je stvorila izrazito popularnu televizijsku verziju njegovih detektivskih priča, prekinula je s emitiranjem programa kako bi objavila vijest o njegovoj smrti i komentirala njegov rad.



Rimska bolnička služba objavila je njegovu smrt, mjesec dana nakon što je dugo vremena bolesni Camilleri primljen u bolnicu zbog problema sa srcem i komplikacija od loma butne kosti.



Camillerijeve knjige - čija je radnja uglavnom smještena u njegovu rodnu Siciliju - prodane su u 25 miliona primjeraka u Italiji, gdje se književni bestselleri obično mjere desecima hiljada prodatih knjiga.



On ima legije čitalaca širom svijeta, zahvaljujući također dugotrajnosti njegovog popularnog glavnog lika, policijskog načelnika Salva Montalbana.



Italijanske televizijske verzije njegovog serijala bile su tako popularne da su redovno rušile sve rekorde gledanosti. TV serije također su izvezene u Latinsku Ameriku, Australiju i širom Evrope.



Montalbano rješava zločine razmišljajući o psihološkim slabostima osumnjičenih. On intuitivno prepoznaje ljudsku slabost, jer i sam ima brojne slabosti.



Italijanski predsjednik Sergio Mattarella izjavio je da Camillerijevija smrt "ostavlja vakuum u italijanskoj kulturi".



Camilleri nikada nije namjeravao da uđe u italijanske književne krugove, gdje su novinski članci o kulturi često popunjeni ezoteričnim esejima.



- Ako napišem roman, nadam se da bi on imao najveći mogući broj čitalaca, i ja ne vjerujem da mogu pisati roman za elitu - kazao je Camilleri u jednom od ranijih intervjua.



U skladu s njegovim željama, sahrana će biti održana u najužem krugu porodice i prijatelja, prenosi Associated Press.





(FENA)