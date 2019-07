Zvijezda serija 'Uvod u anatomiju', 'Star Trek', 'Everwood' i 'CSI: Miami', Stephanie Niznik iznenada je preminula u dobi od 52 godine, piše Variety.

Foto: AFP

Glumica je umrla u svom domu u u Encinu u Kaliforniji 23. juna, a tragična vijest tek je sad dospjela u medije. Uzrok smrti zasad je nepoznat.



Najveću joj je slavu donijela uloga Nine Feeney u seriji 'Everwood' u kojoj je nastupala uz Treata Williamsa.



Igrala je u sve četiri sezone serije, tumačeći lik Nine Feeney, simpatične susjede porodice Brown.



Uloge je ostvarila i u popularnim serijama poput 'Uvoda u anatomiju', 'CSI: Miami', 'Star Trek' i 'Izgubljeni'.



Rođena je u gradu Bangoru u državi Maine i željela je postati genetičarka, no na kraju je diplomirala ruski i glumu na Univerzitetu Duke, a magisterij je završila na California Institute of Arts. Potom se počela baviti glumom.



Nadživjeli su je majka, očuh, brat i sestra, nećakinja i nećaci, teta i ujak te njeni psi Nucleus i Jake, piše Variety.





(Hina)