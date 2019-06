Glumac Max Wright, najpoznatiji po ulozi Willieja Tannera u seriji "Alf", preminuo je u 75. godini života nakon duge i teške bolesti, javljaju američki mediji.

Max Wright / 24sata.info

Glumac se preko 20 godina borio s rakom, a umro je u svom domu u Hermosa Beachu u Kaliforniji.



U kultnoj seriji Alf bio je glava obitelji Tanner, tata Willie.



Nakon "Alfa" pojavljivao se u serijama "Misfits of Science", "AfterMASH", "Buffalo Bill", televizijskoj adaptaciji romana Stephena Kinga "The Stand", te u "Prijateljima". U seriji "Od Zemlje do Mjeseca" glumio je Guentera Wendta, a u filmu "Playing for Time" zloglasnog doktora Mengelea.



Glumio je i u kazalištu te je 1998. godine bio nominiran za nagradu Tony.



Njegova supruga Linda Ybarrondo, s kojom je u braku bio od 1965., preminula je 2017. godine od raka dojke. Zajedno su imali dvoje djece.



