Nakon što se semicama špekuliralo hoće li zvijezda Twilight sage postati novi Batman, informacija je konačno potvrđena.

Foto: AFP

Glumac koji se proslavio Twilight filmovima u ulozi vampira Edwarda Cullena postat će novi Batman, piše The Guardian.



Robert Pattinson će preuzeti ulogu od Bena Afflecka koji je do sada glumio kostimiranog superjunaka. Očekuje se kako će film imena "The Batman" u kojem će naslovnu ulogu glumiti Pattison izaći u kinima u junu 2021. godine.



Film će režirati Matt Reeves.



Informaciju je službeno potvrdio Warner Bros.





(24sata.info)