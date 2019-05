Holivudska zvijezda Johnny Depp u više navrata je negirao da je fizički zlostavljao bivšu suprugu Amber Heard, a sada tvrdi da je ona zapravo zlostavljala njega tokom njihove veze.

Prema navodima stranih medija, Johnny Depp je nedavno na sudu izjavio da još uvijek ima modrice na tijelu i da je zapravo on prava žrtva u vezi, a također traži i odštetu u iznosu od 50 miliona dolara od američke glumce i modela.



"Ja odbacujem tvrdnje Amber Heard otkako ih je prvi put iznijela u javnost u maju 2016. godine", rekao je on.



S druge strane, advokat Amber Heard odbacuje sve navode ovog holivudskog filmskog veterana, javlja BBC.



Johnny Depp je pokrenuo pravni postupak za klevetu protiv svoje bivše supruge nakon što je glumica rekla da je bila žrtva nasilja u porodici u intervjuu za Washington Post u decembru prošle godine.



"Optužbe ću poricati do kraja života. Nikad nisam zlostavljao Amber Heard niti bilo koju drugu ženu", dodao je Depp.



