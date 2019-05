Predstavnik Holandije Duncan Laurence pobijedio je 25 drugih takmičara u finalu 64. nadmetanja za Pjesmu Evrovizije održanom sinoć u Tel Avivu, u Izraelu.

Foto: Twitter

On je bio jedan od favorita, a pjevao je sjetnu baladu ""Arcade"". To je prvi put da je Holandija osvojila prvo mjesto na ovom takmičenju od 70-tih godina prošlog vijeka.



Predstavnica Srbije Nevena Božović zauzela je 17. mjesto. Drugo mjesto je zauzela Italija, treća je Rusija, a četvrta Švicarska, kako je saopćeno rano jutros nakon prebrojavanja glasova žirija i publike. U finalu takmičenja gostovala je pop ikona Madonna.



Ona je otpjevala svoj hit iz 1989. godine "Like a Prayer" i ekskluzivno novi singl "Future" s američkim reperom Kuavom (Quavo).



U nadmetanju su učestvovali predstavnici 41 zemlje. Pjevač Kobi Marimi koji je predstavljao Izrael, prošlogodišnjeg pobjednika, zauzeo je 23. mjesto.







