Legendarna holivudska glumica Doris Day preminula je u 98. godini, javlja Daily Mail.

Vijest o njenoj smrti u ponedjeljak su potvrdili uposlenici organizacije Doris Day Animal Foundation.



Day se proslavila 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća igrajući u filmovima kao što su "Pillow Talk", "Love Me or Leave Me" i "The Man Who Knows Too Much".



Pored glume u nekim od najpoznatijih holivudskih filmova svih vremena, Doris Day je također bila pjevačica koji je osvojila prestižnu nagradu Grammy. Njene pjesme "Sentimental Journey", "Secret Love" i "Que Sera Sera" su uvrštene u Grammy Hall of Fame.



Iza sebe je imala četiri braka, a njen sin jedinac Terry Mulcher preminuo je 2014. godine.





