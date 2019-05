Dječak je rođen u ponedjeljak ujutro, a danas je predstavljen javnosti pred medijima u dvorcu Windsor.



Na pitanje kako se osjeća kao majka, Meghan je kazala da je osjećaj nevjerovatan i magičan. "Imam dva najbolja dečka na svijetu pa sam jako sretna", kazala je.



"Ima divnu narav, jako je miran", dodala je Meghan.



Sina je čuvao princ William, koji je dodao da se osjeća nevjerovatno otkako je postao otac.



"Prošlo je samo dva, tri dana, ali sam jako sretan i oduševljen svojim malim snopom radosti. Bebin izgled se mijenja svakodnevno pa ne znamo još uvijek na koga će sličiti", rekao je princ Harry, koji je prisustvovao porođaju.



Beba, čije ime još nije objavljeno, je sedma u redu za britanski tron iza princa Charlesa, princa Williama i njegovo troje djece, i princa Harryja.



Očekuje se da će danas kraljica Elizabeth II upoznati svoje praunuče i susresti se sa njegovim roditeljima.

Meghan and Harry's #royalbaby makes his first appearance! "I have the two best guys in the world, so I'm really happy," says the Duchess of Sussex https://t.co/Qlt4LS1PgR pic.twitter.com/WaByMftOFS