Princ Harry oglasio se nakon rođenja nasljednika i istakao da je sve prošlo u najboljem redu.

Arhiv / 24sata.info

Vojvotkinja od Saseksa Meghan Markle porodila se u ranim jutarnjim satima i na svijet donijela dječaka, a ponosni tata princ Harry sada se obratio javnosti.



– Veoma sam uzbuđen da vas obavijestim da smo Meghan i ja dobili dječaka rano jutros, veoma zdravog dječaka. Majka i beba su dobro, ovo je bilo najnevjerovatnije iskustvo koje sam mogao da zamislim. Oboje smo oduševljeni i veoma zahvalni za svu ljubav i podršku koju nam svi pružaju. Bilo je nevjerovatno, samo sam želio to da podijelim sa svima – naveo je Harry koji je prisustvovao porođaju.



On je dodao i da i dalje razmatraju koje ime će dati bebi, ali i da će sina, ukoliko sve bude po planu, svijetu predstaviti za dva dana, prenosi Blic.



– Beba je rođena malo poslije termina, tako da smo imali malo vremena da razmislimo o imenu, ali još razmatramo. Vidimo se najvjerovatnije za dva dana, kao što je planirano – poručio je on.



(24sata.info)