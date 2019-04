Nova BH nastavlja sa velikim promjenama u Informativnom programu koji će uskoro biti predstavljen gledateljima u Bosni i Hercegovini.

Najvažnije vijesti dana iz zemlje i svijeta uskoro će u Dnevniku najmlađe televizije u zemlji prezentirati Armina Čengić koja će kao novinarka i voditeljica sa zavidnim televizijskim iskustvom u informativni segment Nove BH donijeti posebnu pokretačku energiju.



Armina Čengić svoj novinarski put započela je još kao studentica Pravnog fakulteta. Vrlo brzo je osjetila dinamiku novinarskog poziva, te je narednih sedam godina provela na TV1 kao novinar, reporter i voditelj centralne informativne emisije – Dnevnik. Tokom sedam godina rada na televiziji sudjelovala je kao reporter, novinar, voditelj i urednik u programskoj realizaciji velikih društvenih i političkih zbivanja u Bosni i Hercegovini i regiji. Kao urednica i voditeljica formata “(Ne)poznato lice“ intervjuirala je brojne poznate ličnosti iz zemlje i regije, a iz svakog zadatka crpila je znanje i iskustvo koje je uspješno prakticirala u svom profesionalnom angažmanu.



„Raduje me činjenica da svoj profesionalni put nastavljam u informativnom timu Nove BH televizije. Pouzdan i vjerodostojan Informativni program za kompletan kolektiv je prioritet i očekujem da svi zajedno, ispunjavajući profesionalne kriterije televizijskog novinarstva, na pravi način odgovorimo tom izazovu. Donosit ćemo tačne i pravovremene informacije o najbitnijim događajima u zemlji i svijetu i što je najvažnije posmatrati priče iz svakog ugla. Sigurna sam da će gledatelji vrlo brzo spoznati da nam je u stvaranju Dnevnika ponajviše stalo do njih, te nas vrlo brzo doživjeti kao članove porodice. Dnevnik će na dinamičan i inovativan način oslikavati društvenu svakodnevnicu u BiH, te biti glas javnosti. U svemu ćemo se rukovoditi načelima istine, pravde i objektivnosti i vjerujem da ćemo vrlo brzo postati najrelavantniji Informativni program u zemlji” – rekla je Armina Čengić, voditeljica Dnevnika Nove BH.



Pored Armine Čengić, nova lica Dnevnika Nove BH koji će uskoro biti predstavljen javnosti su voditelji: Amina Hodžić, Vlado Marić i Aleksandar Hršum.



U skladu sa najvišim svjetskim produkcijskim standardima, iskusna ekipa novinara, reportera i urednika, kreirat će novi Informativni program koji će raditi za dobrobit gledatelja i to će biti najveća snaga Nove BH.





