Časopis People proglasio je glumicu Jennifer Garner najljepšom ženom na svijetu.

Glumica, koja krasi novu naslovnicu časopisa, priznala je da ju je titula iznenadila jer se nikada nije smatrala ljepoticom.



- Izgled nikada nije igrao veliku ulogu u mojoj obitelji. Nikada se nisam niti osjećala poput neke ljepotice, to nije bio dio mog života. Ali sam se dobro osjećala u svom tijelu i bila sam zadovoljna sa sobom, u tome je stvar - kazala je Jennifer.



Glumica je poznata po ulozi CIA agentice Sydney Bristow u TV seriji "Alias", kao i po filmovima Juno, Od klinke do komada, Stari, gdje mi je auto?, Uhvati me ako možeš, Daredevil, Elektra, Kraljevstvo...



S bivšim suprugom također glumcem Benom Affleckom ima troje djece - Violet (13), Seraphinu (10) i Samuela (7).



Prošlogodišnja nositeljica titule najljepše žene na svijetu po izboru People'sa bila je pjevačica Pink.

