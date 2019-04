Roger Waters, jedan od osnivača Pink Floyda, apelovao je na Madonnu da otkaže svoj nastup na finalu takmičenja za Pjesmu Eurovizije u Tel Avivu 18. maja, tvrdeći da to "normalizuje okupaciju, aparthejd, etničko čišćenje, zatvaranje djece, ubijanje nenaoružanih demonstranata".

Foto: Reuters

Planirano je da Madonna nastupi na finalu nadmetanja narednog mjeseca, ali njen nastup nisu još zvanično potvrdili organizatori, navode izraelski mediji.



"Mene rutinski optužuju da sam antisemita. Ta optužba se može koristiti kao dimna zavjesa da skrene pažnju i dikredituje one koji bacaju svjetlo na zločine Izraela protiv čovječnosti", napisao je Waters u otvorenom pismu objavljenom u britanskom Guardianu.



On je istakao da podržava "borbu za ljudska prava za sve ugnjetene ljude".



Waters, bivši basista kultnog sastava, već dugo podržava palestinski cilj i izazvao je gnjev Izraelaca zbog poziva na kulturni bojkot jevrejske države.



On je također poznat po tome što kritikuje umjetnike koji namjeravaju da nastupe u Izraelu u sklopu međunarodnog pokreta bojkota, odustajanje od investiranja i sankcija, a koji poziva muzičare da se klone Izraela. To pristalice pokreta smatraju načinom da se izvrši pritisak na Izrael da izmeni odnos prema Palestincima.



U septembru prošle godine je 140 umjetnika, uključujući Watersa, pozvalo na bojkot Eurosonga.



Liga za borbu protiv klevete sa sjedištem u SAD-u je najprije branila Watersa od optužbi za antisemitizam, ali je 2013. godine ocijenila da antisemitske teorije zavjere potpuno ovladale njegovim pogledima.



Oni koji brane Izrael su pomenutu kampanju označil kao licemjernu, rekavši da je demokratska zemlja izdvojena dok neki istaknuti muzičari voljni da nastupaju u diktatorskim državama.





(BETA)