Britanski stand up komičar Ian Cognito umro je za vrijeme showa na jugu Engleske.

Hitna služba rekla je u petak da je primila poziv iz The Atic bara u Bicesteru u četvrtak navečer "ali nažalost, pacijent je umro na mjestu događaja".



Gost programa Andrew Bird rekao je za BBC da se Cogito nije dobro osjećao prije izlaska na scenu, ali je inzistirao da se show održi.



Bird je dodao da se 60-godišnji komičar čak šalio rekavši "zamisli da umrem ispred svih vas".



Komičar Jimmy Carr u tvitu je za Cogita, pravim imenom Paul Barbieri, napisao: "Publika je mislila da je to dio predstave. Umro je na poslu. To je predanost komediji".



Kolega komičar Jack Whitehall također je odao počast putem Twittera kazavši da je "Cogito uvijek bio tako zabavan, imao je vlastitu mitologiju, a njegovi nastupi bili su legendarni".





