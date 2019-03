(24SATA.INFO)

Američki glumac Nicolas Cage podnio je zahtjev za poništenje braka samo četiri dana nakon vjenčanja u Las Vegasu.

Kako pokazuju sudski spisi, Cage je poništenje braka zatražio u srijedu, a kao razlog je naveo da je bio previše pijan da bi razumio što radi kada se vjenčao sa svojom djevojkom Erikom Koike.



Cage (55) je rekao da su on i Koike pili "do točke intoksikacije" prije nego što su se vjenčali prošle subote. Dozvolu za brak dobio je 23. ožujka i oženio se isti dan u čuvenom casinu Bellagio u Las Vegasu. Zahtjev za poništenjem braka podnio je 27. ožujka.



Naveo je da nije bio svjestan da je Koike "u vezi s drugom osobom".



To je Cageov četvrti brak. Prethodno je bio vjenčan s nekadašnjom konobaricom Alice Kim, pjevačicom Lisom Marie Presley i glumicom Patriciom Arquette.



Glumac ima i 28-godišnjeg sina Westona Coppolu Cagea s bivšom djevojkom Christinom Fulton. Inače, i mladi Weston je sklon zaklinjanju na vječnu ljubav pa je tako prošle godine ušao već u treći brak.

