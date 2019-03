Prošla godina vjerovatno je bila jedna od najtežih za pjevačicu Demi Lovato

Taman što je proslavila šest godina kako je “čista” od narkotika i alkohola, pop pjevačica hitno je prevezena u bolnicu zbog toga što se predozirala.



Iako se tada nagađalo da je Demi uzimala heroin, koji spada među najteže droge, ona o tome nikada nije govorila javno. Ipak, fanovima je otvorila dušu na dan kada je trebalo da proslavi 7 godišnjicu toga što je čista.



“Danas bi bilo sedam godina kako sam trijezna. Ne žalim ni zbog čega, jer je trebalo da napravim te greške, ali nikada ne smijem da zaboravim da su odluke koje sam donosila bile upravo to: greške,” započela je ona ispovjest na Instagramu.



“Zahvalna sam grupama za podršku “Anonimni alkoholičari” i “Anonimni zavisnici” koji nikada ne zatvaraju vrata, bez obzira na to koliko puta počinješ ispočetka,” rekla je ona.



Pjevačica je dodala da ne smatra da je izgubila šest godina, jer će to iskustvo uvijek biti dio nje. “Te godine će biti samo dio mog velikog životnog puta,” istakla je ona i nagovjestila da nikad nije kasno da se potraži pomoć.



“Ako ste danas živi, možete da uspijete. Vrijedni ste toga,” završila je.

