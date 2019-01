Izgleda da izreka "seks prodaje" odavno više nije istinita, jer se knjiga bivše prve dame Sjedinjenih Američkih Država Michelle Obame, prema Amazonovim podacima, bolje prodaje od knjige "Pedeset nijansi sive".

Iako je na tržištu samo 65 dana, knjiga "Becoming" Michelle Obame ušla je među najčitanije naslove desetljeća, navodi CNN Business.



"Memoari bivše prve dame najviše se prodaju na Amazonu tokom 47 dana", stoji u grafikonu Amazona.



Knjiga "Becoming" objavljena je 13. novembra na veliko oduševljenje svih Michellinih fanova. U ovoj knjizi nalaze se sjećanja iz djetinjstva koje je bivša prva dama provela u Chicagu, pisala je i o rasizmu u javnom životu, braku s bivšim predsjednikom SAD-a Baracom Obamom, ali i o svojim iskustvima prve dame afroameričkog porijekla.



Prema onom što su iz Amazona rekli CNN-u, "Becoming" "je dosljedno održavao broj jedan na sedmičnim popisima najljepših i najčitanijih knjiga.



Također, ova knjiga drži rekord i u rubrici memoara političkih i javnih osoba, a s obzirom na veliku količinu političkih memoara, priča i autobiografskih enciklopedija koje opisuju javni život unutar trenutne američke administracije, Obamin uspjeh je još značajniji. Nijedna knjiga vezana za Trumpa nije nadmašila njen rekord.



Iz izdavačke kuće Penguin Random House, koja je navodno platila 65 miliona dolara za autorska prava na Obamine memoare, kazali su da je knjiga "Becoming" prodata u više od 1,4 miliona primjeraka u prvoj sedmici. Od tada je rangirana na mjestu broj jedan.



Inače, ova knjiga je prevedena na 23 svjetska jezika, a osim u SAD-u, postala je broj 1 na top-listama publicistike i u Finskoj, Norveškoj, Danskoj, Njemačkoj, Portugalu, Engleskoj i Singapuru.







