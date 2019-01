Organizacijski odbor PRO PR konferencije, u sklopu kojega djeluje i Komisija PRO PR Awards, objavio je imena dobitnika priznanja PRO PR Awards u kategorijama PRO PR Vision City, PRO PR Vision Manager te PRO PR Awards.

Foto: 24sata.info

PRO PR Vision City namijenjen je gradu u zemlji domaćinu PRO PR konferencije, koji je zahvaljujući kontinuiranoj komunikaciji ostvario pozitivan publicitet na regionalnoj i međunarodnoj razini. S obzirom na to da je zemlja domaćin 17. PRO PR konferencije Hrvatska, priznanje u ovoj kategoriji pripalo je Gradu Malom Lošinju. Važnost uloge odnosa s javnošću davno je prepoznala i Gordana Kovačević, predsjednica Uprave Ericsson Nikola Tesla, koja je za uspješnu implementaciju komunikacijskih procesa u radu ove hrvatske kompanije nagrađena priznanjem PRO PR Vision Manager.



U kategoriji PRO PR Awards ove je godine nagrađeno 24 dobitnika iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Italije, Velike Britanije, Rusije, Belgije i Njemačke. Iz Bosne i Hercegovine su za svoj predani rad u odnosima s javnošću i povezanim disciplinama nagrađeni: dr. Jasna Jelisić, voditeljica radne skupine za zapadni Balkan u odjelu strateških komunikacija u EEAS-u, Aida Salkić, voditeljica korporativnih komunikacija u ASA Prevent Group, Nataša Pucar, direktorica korporativnih komunikacija STUDEN holdinga te Mak Kapetanović, suradnik za komunikaciju, političke i kulturne odnose u Veleposlanstvu Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini. Krajem studenog prošle godine, objavljeno je i da je dobitnik priznanja u kategoriji Infigo Award, ugledni slovenski medijski djelatnik Marjan Novak.



Svečana dodjela priznanja laureatima bit će upriličena, 12. travnja 2019. godine, u sklopu 17. PRO PR konferencije, koja će se od 10. do 13. travnja održati u hotelu Katarina u Selcu. Svi dobitnici za svoj će rad biti nagrađeni unikatnim statuama, koje će za ovu prigodu izraditi studenti Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci.



Program nagrađivanja PRO PR Awards utemeljen je u povodu obilježavanja 10. godišnjice PRO PR konferencije, 2012. godine, a namijenjen je pojedincima koji su na osobit način doprinijeli razvoju i pozicioniranju struke odnosa s javnošću. Do sada je ovo priznanje dobilo 147 dobitnika iz cijelog svijeta.



(Startbih.ba)