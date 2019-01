Bivša američka glumica uspjela je ponovno razbijesniti britansku javnost.

Meghan Markle u 2018. godini spiskala je najviše, odnosno više od 400 000 funti na odjeću.



Bivša američka glumica, a danas vojvotkinja od Sussexa, uspjela je ponovno razbijesniti britansku javnost kada je izašla lista kraljevski modnih profesionalaca UFO No More koja se bavi potrošnjom slavnih dama s kraljevskih dvorova na dizajnerske krpice.



Na drugom mjestu je danska princeza Mary od koje je Meghan potrošila čak 300 000 funti više, a pazite sad, tu ne ulazi njezina raskošna vjenčanica modnog brenda Givenchy. Meghan je potrošila gotovo 6 puta više nego vojvotkinja Kate, supruga princa Williama, no činjenica jest kako se ona od travnja 2018. godine povukla iz javnosti zbog rođenja trećeg djeteta.



Iako se mora priznati kako je Meghan u svakoj prilici tokom 2018. godine izgledala fantastično, britanska javnost nije ju štedjela zbog rasipnosti. U isto vrijeme s izlaskom liste saznalo se i za neobičnu "sayonara zabavu" koju je jednom prilikom Meghan organizirala za prijatelje i to neposredno nakon prve veće gaže i zarade.



Naime, na toj je zabavi bivša glumica dijelila uzvanicima svoju staru, high-street odjeću i obuću kao i modne dodatke, kako bi napravila dovoljno mjesta za krpice s dizajnerskim potpisom.



"Kad je shvatila da će postati slavna i da je počela više zarađivati, organizirala je tulum na kojem je dijelila jeftiniju odjeću. Htjela je isprazniti ormar i napraviti mjesta za novu dizajnersku odjeću koju si je konačno mogla priuštiti", otkrio je anonimni izvor za Vanity Fair koji je Meghan opisao kao vrlo upornu, ali i nepristupačnu osobu, piše Dnevnik.hr



"Njezin je cilj oduvijek bio da postane slavna. No naučila je biti suzdržana, pa joj je najbolja prijateljica upravo njezina stilistica Jessica Mulroney. Ona joj je i pomogla nabaviti novu, skuplju odjeću."



Snobovska zabava iz prošlosti bacila je još jednu mrlju na ionako omraženu vojvotkinju kojoj su u 2018. godini brojni asistenti i osoblje dali otkaz navodno zbog njezinog karaktera.





