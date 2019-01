Velika glumačka zvijezda Robert De Niro postao je jedan od najglasnijih kritičara američkog lidera Donalda Trumpa. Kako je kazao u novom intervjuu za britanski Guardian, prvi čovjek u Bijeloj kući je pravi rasista i bijeli supremacist.

De Niro smatra kako Trump nanosi veliku štetu Americi.



"Kada vidite nekoga kao što je Trumo kako postaje predsjednik, pomislite 'ok, hajde da vidim šta će uraditi, možda će se promijeniti'. Međutim, on postaje sve gori. On je pravi rasista. Mislio sam da kao Njujorčanin razumije različitosti u gradu, ali on je jednako loš koliko sam i ranije mislio da jeste, i postaje gori. To je sramota. To je veoma loša stvar u ovoj zemlji"; kazao je De Niro.



Na pitanje da li bi Trumpa nazvao bijelim supremacistom, glumac je imao instant potvrdan odgovor. Kako je dodao, to vodi do fašizma.



"Da je on imao svoj put, završili bismo u veoma lošem stanju u ovoj zemlji. Mislim na način na koji ja to razumijem. Smijali su se i Hitleru. Svi izgledaju smiješno. Hitler je izgledao smiješno, Mussolini je izgledao smiješno, kao što i drugi diktatori i despoti izgledaju smiješno. Ono što mene muči jeste što će u budućnosti biti ljudi koji Trumpa vide kao primjer i on će utjecati na njih na neki način, ali oni će biti mnogo pametniji i obojati će svoj karakter raznim bojama i postati neko sa istim vrijednostima kao što su njegove, ali će biti u mogućnosti da odu mnogo dalje i učine više štete kao despoti. To je moja briga. Postoje ljudi koji žele biti kao on, ali oni će raditi još pametnije ono što on radi", kazao je De Niro.



Podsjećamo, De Niro je sredinom prošle godine bio u žiži javnosti zbog psovanja Trumpa na pozornici njujorškog Radio City Music Halla. On je također u nekoliko navrata lidera SAD-a nazivao svinjom, psom, ljigom i džukelom te govorio kako ga želi udariti šakom u lice, prenosi Klix.ba.





