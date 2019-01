Pjevač Ricky Martin i njegov muž Jwan Yosef objavili su da su postali roditelji po treći put. Par je nakon dva sina dobio kćerku Lucie Martin-Yosef.

Foto: 24sata.info

– Veoma smo sretni što možemo objaviti da smo postali roditelji predivne i zdrave djevojčice. Ovo je za nas posebno vrijeme i ne možemo dočekati da vidimo gdje će nas ova zvijezda odvesti. Njena prekrasna braća, Ricky i ja smo se zaljubili u Luciju – napisao je Josef uz fotografiju na Instagramu.



Prošle godine Ricky je otkrio da se vjenčao sa slikarom Jwanom Yosefom nakon manje od dvije godine veze, a sada je otvorio vrata njihovog luksuznog doma na Beverly Hillsu.



– Razmišljali smo o New Yorku ili Londonu i zaključili da nam ovdje najviše odgovara. Nije nam trebalo dugo da se odlučimo. U tri dana smo pregledali preko 25 vila i odlučili se za ovu “ljepoticu” – rekao je Ricky za “Architectural Digest”.



Par je odabrao modernističku vilu od 11.000 kvadratnih metara, od kojih je 3.000 vila koju je 1953. osmislio arhitekta Gregory Ain za uglednog psihijatra Freda Feldmana i njegovu ženu Elaine.



– Mi smo kuću malo preuredili po svojim zamislima, a najviše je doprinio moj suprug koji je veliki umjetnik. To je naše gnijezdo – kaže pjevač i dodaje kako su željeli da se dom svidi i njihovim sinovima.



– Mislim da smo postigli udobnost i praktičnost, a djeci se najviše sviđa da provode vrijeme u bazenu – dodao je on.



Pogledajte kako njihov dom izgleda.

(Magazin Azra)