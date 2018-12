Ponovo su aktuelni napadi na Jalu i Bubu na temu od prije nekoliko godina, kada su optuživani da šire govor mrznje protiv Srba, zbog izvijesnog grafita koji se vidi u jednom dijelu spota za pjesmu "Borba" snimljenog 2015. godine, a na kojem piše "Ubij Srbina".

Arhiv / 24sata.info

Povodom ovoga oglasio se i Aca Lukas koji sa njima večeras za Novu godinu nastupa u Areni u Beogradu.



Lukas smatra da ovi komentari na račun Jale i Bube imaju veze sa njim i da su počeli od dana kada je objavljeno da će zajedno pjevati u Areni za doček 2019.



- Ja zaista na ovo moram da reagujem, jer ovo što se sada dešava bukvalno ima veze isključivo sa mnom! Naime ovi organizovani napadi, navodno na Jalu i Bubu su počeli onog dana kada je objavljeno da ćemo zajedno u Areni beogradskoj pevati za doček! Odjednom su se pojavili takozvani veliki Srbi i patriote (po potrebi)! Da vas podsetim: ova dva momka, inače pre svega dva sjajna umetnika, su ako se sećate imali do sada bezbroj nastupa u Srbiji i ni na jednom nije igla mogla da padne. Trenutno su najpopularniji izvodjači u regionu! Elem, nisam do sada čuo da se neko bunio i pominjao nekakve njihove izjave i bla bla! Nego baš sada kada sarađuju sa Lukasom! Sada slede napadi na mene zašto ja saradjujem sa opet bla bla! Pa veliki Srbi niste pravili frku kada su ova dva momka imala koncert na Tašu pred 15.000 ljudi! Onda niste bili veliki Srbi nego ste i išli na koncert! Ali sada nekom smeta što Novu godinu pevaju sa Lukasom, jer imate interes! Znate da 10.000 prodatih karata u Areni udara na ostale dočeke u gradu! Pa gospodo, j*be mi se za ostale dočeke u gradu! Je l' to znači da ja treba da sedim kući, da bi ostali bili srećni i zadovoljni! Pritom napadate momke na nekakvoj verskoj i nacionalističkoj osnovi, zato što vam verovatno negde izbiše pare iz džepa!!! Interesuje me koja je to cifra u pitanju, koja počinje da budi vaš patriotski osećaj! Pritom 90% srpske estrade, je na listi čekanja ili je kupilo pesme od ova dva inače sjajna autora. Ostali su na čekanju i mole ih za pesme i duete, a sada ih odjednom nazivaju džihadistima! Bezobrazno vređaju momke, a verovatno znaju da je njegova (Jalina) majka Srpkinja.



Pola srpske estrade viri ovoj dvojici momaka iz dupeta! A sada konstruišu napade na verskoj osnovi na njih! Zato što sada sarađuju sa Lukasom, koji uzgred, jedini nije od njih uzeo i tražio pesmu! Ja kao što znate nikada nisam poricao i ponosan sam na svoju nacionalnost, ali nikada po toj osnovi, a ni verskoj, nisam birao prijatelje i saradnike! Jedini kriterijum je bio ljudski i poslovni, kada je muzika u pitanju! I da znate, nikakve tu verske i nacionalne podele oko mene dok sam živ - poručio je Lukas.

(Oslobođenje)