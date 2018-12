Bh. književnica, pjesnikinja i kolumnistica Martina Mlinarević već duže vrijeme se bori s rakom dojke, o čemu javno i otvoreno govori podižući na taj način svijest ljudi o ovom problemu, a za posljednji ovogodišnji broj magazina Gracija odlučila je pokazati kako izgleda nakon rekonstrukcije dojke.

Foto: Facebook

Nesumnjivo je da je ovim hrabrim činom Mlinarević poslala snažnu poruku, a u statusu na Facebooku objasnila je zbog čega se odlučila za ovakvu naslovnicu.



"Ova naslovnica jer smo bombardirani savršenstvima bez mane na svakom koraku, jer živimo u fotošopiranim životima, jer nam djeca odrastaju u izvrnutom sistemu vrijednosti gdje su 'guzice i sise' starleta i turbofolkerki samo ono što se pika, živimo u pomračenoj kardašijanizaciji uma, provučeni kroz 'deset voda' instagram filtera. U takvom svijetu željela sam pokazati - evo, imam 35 godina i ostala sam bez dojke. Iz čista mira, sasvim zdrava, bez najave, dobila sam dijagnozu karcinoma i izgubila dojku. I šta sam sad ja u tom svijetu? Žlibina, kako volim karakterizirati umnu zaostalost palanke i licemjerstvo mahale, pobrinula se da i to saznam - kod nas takve žene zovu nakazama. Uredu, evo ja sam nakaza i kao takva ti pokazujem da to sutra možeš biti ti", poručila je Mlinarević.



Naglašava da je njen najveći uspjeh to što je preživjela i objašnjava da je s razlogom odlučila da to bude baš za novogodišnji broj, jer se tada sumiraju najveći uspjesi u šljokičastim toaletama.



"Slavimo budalaštne, a ljudi, neznani heroji, svaki dan preživljavaju svoje najteže bitke. Bez maski i filtera, uspravno. Zato ove fotografije i zato ova naslovnica. Otvoreno do srži. Pregledaj se, da to ne budeš sutra ti. Nemoj kupiti torbicu, nego zakaži pregled. Naslovnica i iz naših licemjernosti, tabua, činjenice da karcinom još zovemo 'onim najgorim', da za oboljele odmah tražimo grobno mjesto i križamo ih u glavi, guramo na margine, za neupućenost i neobrazovanost naših ljudi kad je riječ o bilo kakvoj bolesti, za razbijanje predrasuda", istakla je.



Na kraju poručuje da joj karcinom, iako fizički tako djeluje, nije ništa uzeo.



"Naprotiv, samo me nadogradio. Prije sam bila samo tvrdoglavi moron. Sad sam jak ko beton tvrdoglavi moron", poručila je Mlinarević.





(Klix.ba)