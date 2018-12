Poznati američki glumac Kevin Spacey, koji je ranije suočen s optužbom za seksualno uznemiravanje 18-ogodišnjaka, 7. januara će biti izveden pred sud.

Kevin Spacey / 24sata.info

Tužilac u regiji Cape and Islands Michael O'Keefe izjavio je kako će 59-godišnji glumac Spacey biti izveden pred sud 7. januara 2019. godine, a pod optužbom da je 2016. godine seksualno uznemiravao 18-godišnjaka u jednom baru u saveznoj državi Massachusetts.



O'Keefe je kazao da u slučaju da se Spacey proglasi krivim, prijeti mu kazna i do pet godina zatvora.

Spacey je u vezi s slučajem objavio videozapis na društvenim mrežama, u kojem je poručio ”nipošto neću platiti cijenu nečega što nisam učinio”. To je ujedno bila i prva reakcija Spaceya, od kako je suočen s optužbama.



Osim ovog slučaja, američki glumac Anthony Rapp je iznio tvrdnju da ga je Spacey još 1986. godine, kao 14-godišnjaka, uznemiravao u njegovom domu.



Nakon ovih optužbi produkcijska kompanija Netflix je uklonila s emitovanja popularnu televizijsku seriju House of Cards (Kuća od karata), u kojoj Spacey tumači jednu od glavnih uloga. Akademija televizijskih umjetnosti i nauka povukla je kasnije nagradu Emmy, koja je ove godine trebala biti dodijeljena upravo Kevinu Spaceyu.





(AA)