U godini na izmaku, u kojoj su joj se dešavale lijepe i ružne stvari, pjevačica priznaje da nije izgubila vjeru u ljubav i postojanje dobrih muškaraca, iako se razočarala u instituciju braka poslije tri brodoloma.

Nataša Bekvalac / 24sata.info

Poslije medijske ilegale od nekoliko mjeseci, u koju se povukla kako bi se oporavila od bračnog brodoloma, Nataša Bekvalac (38) na scenu se vratila jača nego ikad.



Tek što je izbacila pjesmu i spot “Mala plava”, koji je za nekoliko dana dostigao višemilionske preglede na YouTube, lansirala je hit “Neprijatelj” urađen u saradnji s Magla bendom.



Priznaje da nije izgubila vjeru u ljubav i postojanje dobrih muškaraca, iako se razočarala u instituciju braka poslije tri brodoloma.



Na pitanje kako ocjenjuje godinu iza sebe, pevačica joj je dala čistu desetku.



“Kako bih drugačije kad sam u 2018. dobila drugu kćerku, Katju. Imam dva divna deteta i dvadeset godina uspešne karijere”, izjavila je lijepa Novosađanka na promociji spota za pesmu “Neprijatelj” i dodala da ne voli da pravi rezimee.



“To me asocira na kraj nečega. Gura me lepa, kreativna energija i zajahala sam na tom talasu. To se vidi u onome što radim i emitujem. Dižem se polako, ne mogu da kažem da sam potpuno dobro, ali na pravom sam putu”.





(24sata.info)