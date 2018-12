Nakon što je završio sa utakmicama za bh. reprezentaciju Toni Šunjić se zaputio na Tajland gdje sa djevojkom provodi nekoliko dana uživajući u ljepotama plaža i družeći se sa životinjama.

Foto: Instagram

Naš reprezentativac već nekoliko dana uzastopno dijeli fotografije sa svog odmora na kojem se, kako izgleda, provodi odlično. On je nedavno proslavio 30. rođendan te je postavio fotografiju sa simpatičnim opisom.



"30 godina. Mislio sam da ću do tridesete biti pametniji, ali izgleda da ću morati sačekati do četrdesete", napisao je Toni.



Njegove fotografije vjerno prati 14.100 pratilaca među kojima preovladavaju obožavateljke koje baš i nisu sretne što je Toni u vezi sa ruskinjom Victoriom Tkach koja je komercijalni direktor jednog manjeg ruskog modnog brenda. Njih dvoje su u vezi od oktobra.



Ako je suditi po fotografijama sa utakmica, Victoria ga redovno bodri iz VIP lože, piše Klix.ba.





(24sata.info)