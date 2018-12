Holivudska glumica izraelskog porijekla Natalie Portman nazvala je rasističkim zakon koji Izrael definira kao jevrejsku državu - naciju, a koji je izraelski parlament usvojio sredinom jula ove godine.

Natalie Portman / 24sata.info

Portman je dala intervju za list "Al-Kuds Al-Arabiya" sa sjedištem u Londonu, u kojem je kritikovala Izrael zbog spornog zakona usvojenog u julu ove godine.



"To (zakon koji Izrael definira kao jevrejsku državu - naciju) je bila greška i ja se s tim ne slažem. Vjerujem da možemo voljeti naše susjede i da možemo raditi zajedno s njima", istakla je Oscarom nagrađena glumica.



Popularna glumica je u junu ove godine proglašena dobitnicom prestižne nagrade Genesis u Izraelu, a riječ je o svojevrskon jevrejskoj Nobelovoj nagradi. Fondacija koja stoji iza nagrade objavila je da je Portman odbila doći na svečanu ceremoniju dodjele u junu u Izraelu. Portman je time odbila i nagradni fond u vrijednosti od dva miliona dolara.



Glumica je tada informisala da "nije prijatno da učestvuje u bilo kakvim javnim događajima u Izraelu", nakon čega je svečana ceremonija dodjele ove nagrade otkazana.



Izraelski parlament usvojio 19. jula nacrt zakona koji Izrael definira kao jevrejsku državu - naciju, i to sa 62 glasa za i 55 protiv, čime je izazvao velike polemike i kritike u regiji.



Izraelske vlasti su ranije provodile diskriminatornu politiku prema arapskom stanovništvu, a novim zakonom je to i legalizirano. Arapski jezik je izgubio status službenog jezika što je status koji će imati isključivo hebrejski jezik.



Osim toga, jevrejski praznici su proglašeni državnim, a Jerusalem kao glavni grad Izraela. Većina odredbi zakona u suprotnosti je s postojećom zakonskom odredbom da u Izraelu svi građani imaju jednaka prava i mogućnosti.



Proglašavanje Izraela za domovinu svih Jevreja također zanemaruje prava Palestinaca na njihovoj okupiranoj zemlji. Također se podstiću Jevreji iz drugih zemalja na doseljavanje u Izrael, a blokira se povratak prognanih Palestinaca.





(AA)