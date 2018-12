Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, sa tri mjesne organizacije Budve, Kotora i Bara, danas u Sarajevu predstavili su Novogodišnju i zimsku turističku ponudu svoje zemlje.

Foto: AA

Njima se pridružio i Halid Bešlić, koji će 29. decembra, zajedno sa Marijom Šerifović nastupiti u Budvi, prenosi Anadolu Agency (AA).



Ljilja Đukić iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore istakla je da su gosti iz BiH među najbrojnijima u njihovoj zemlji, kako ljeti, tako i zimi. Stoga je poželjela dobrodošlicu u Crnoj Gori svim bh. građanima te ih pozvala da za doček Nove godine odaberu upravo neko od crnogorskih mjesta.



Budva je ove godine, obzirom da obilježava 20. godišnjicu organizacije dočeka Nove godine na trgu, pripremila poseban program, koji će početi 28. decembra, a završiti 1. januara.



Bešlić je samo jedan u nizu priznatih muzičara iz regiona, koji će obogatiti novogodišnji program u Budvi.



“Što se tiče Budve i Novogodišnjeg dočeka program je zaista sjajan. Ja sam 29. decembra. Dakle, moja malenkost i Marija Šerifović. Dino Merlin je za doček Nove godine, a i ostalih dana će nastupati dobra ekipa. Nadam se da će to biti jako dobro. Prvi put pjevam na trgu u Budvi. Pjevao sam u Baru na trgu i po crnogorskim hotelima, a ovaj put sam na trgu. Mislim da će to biti dobro i da će biti lijepo vrijeme“, kazao je Bešlić.



Tijana Kotarac, PR menadžer Turističke organizacije Budve kazala je da su se zaista potrudili da pripreme bogat program za novogodišnje praznike. Prvog dana takozvanog noćnog programa, 28. decembra nastupiće Most Wanted, Who See i Beogradski sindikat, a dan kasnije već spomenuti Bešlić i Šerifović, uz etno grupu “Zora“.



“Za 30. decembra pripremamo nešto sasvim novo, prvi put ispred zidina Starog grada, to je elektronska muzika. Iz Turske nam dolazi Burak Yeter i Darren Emerson. Dakle, svjetski poznati DJ-evi i potpuno novi zvuk. U najsvečanijoj i najluđoj noći lokalni bend Jack Lupino & Leftovers. Nakon njih će nastupiti zagrebački Aerodrom i jedan, opet Sarajlija, Dino Merlin. S njim ćemo ući u Novu godinu, nadamo se ljepšu i bolju za sve nas“, istakla je Kotarac.



Prvog dana 2019. godine u Budvi će, između ostalih, nastupiti Partibrejkersi i Van Gogh, a Kotarac je naglasila da je TO u saradnji sa Udruženjem ugostitelja od 23. decembra do 15. januara pripremila Novogodišnji bazar uz dnevni zabavno-muzički program.



I Kotor se dobro pripremio za doček 2019. godine, pa će tako i u ovom gradu biti veoma zabavno.



“Kotor ove, kao i prethodne godine organizuje rock festival. Dakle, ove godine osam velikih bendova počeće nastupe 31. uvečer u 20 sati. Koncertna dešavanja u Kotoru otvara bend Bombaj štampa. Nakon toga Darko Rundek, koji će uvesti posjetioce na trgu u Novu godinu. Zatim Damir Urban i hrvatski sastav M.O.R.T. Program 1. januara počinje sa lokalnim bendom Four Blues Drivers, zatim Galija, Psihomodo Pop i Antogeni trening“, istakla je Nives Radović.



I Bar se nada velikom broju gostiju, koji će imati priliku da od 30. decembra do 1. januara uživaju u bogatom muzičkom programu. Tako su u ovom gradu, između ostalog, planirani nastupi Ace Pejovića 30. decembra, Sergeja Ćetkovića 31. i Plavog Orkestra 1. januara.



“Ono što istakla je da od 27. decembra do 3. januara na gradskom trgu će biti postavljeni štandovi gdje će biti prezentovani lokalni proizvodi barskog podneblja“, naglasila je Nikoleta Nikčević, menadžer za promociju TO Bar.



Iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore naglasili su da su i mnogi hoteli pripremili novogodišnji program, a izdvaja se budvanski “Splendid“ u kojem će od 31. decembra do 2. januara nastupiti Indira Forza i Jelena Rozga, Bijelo dugme i Haris Džinović.





(AA)