Amerikanka Kathryn Mayorga optužila je nedavno Cristiana Ronalda za navodno silovanje koje se, kako ona tvrdi, dogodilo u Las Vegasu 2009. godine.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

Mayorga je tvrdila da je jedan od najboljih nogometaša svijeta bio iznimno grub i da ju je silovao. Navela je da je nogometašu rekla ne, ali da je on to svejedno napravio. Nogometaš i djevojka snimljeni su te večeri kako plešu u disku, no Portugalac energično demantuje silovanje i tvrdi da mu se sve događa samo zati što je slavan.



Ronaldo joj je nekada i platio 375,000 dolara u izvansudskoj nagodbi što je ona prihvatila, a kasnije ipak odlučila podići tužbu.



Njemački Spiegel sada je objavio dokumente koji bacaju novo svjetlo na cijelu priču. Novinari ovog lista dobili su uvid u upitnik koji su advokati dali Ronaldu kako bi doznali što se događalo kobne noći, a oni zatim mogli pripremiti obranu.



“Ona mi je rekla “ne” i više puta tražila da prestanem”, napisao je Ronaldo u odgovorima. No, da stvar po napadača Juventusa bude gora, odvjetnici su naknadno izmijenjenili upitnik kako bi nestala svaka sumnja da je riječ o silovanju.



Evo nekih odgovora koje je Ronaldo dao u septembru 2009. te njegovih drugačijih odgovora u decembru.



Je li ona ikada povisila ton, vikala se ili se derala?



Ronaldov odgovor iz septembar: Rekla je “ne” i više puta tražila da prestanem.



Odgovor iz decembra: Ne.



Je li ona rekla nešto nakon vašeg seksualnog odnosa?



Ronaldov odgovor iz septembra: Rekla je ‘šu***, prisilio si me. Ti si idiot. Ja nisam kao druge’. Odgovorio sam joj da mi je žao.



Odgovor iz decembra: Ne.



Interpretacija odgovora gotovo nužno dovodi do zaključka da je Ronaldo svojim advokatima priznao da je imao seksualni odnos s Kathryn Mayorga protiv njezine volje, piše Spiegel, a prenosi Večernji list.

















(24sata.info)