Britanka Dua Lipa, danas je jedna od najizvođenijih pjevačica u svijetu koja je, unatoč tek navršene 23 godine prodala 32 miliona singlova.

Dua Lipa / 24sata.info

Za dpa je kazala kako ni u kojem slučaju ne bi uspjela postati pjevačica da, kao tinejdžerica nije napustila svoj kosovski dom. Dodala je da je jako smeta to što se brojnim mladim ljudima u njezinoj rodnoj zemlji takva prilika nikada neće pružiti.



Lipa je rođena 1995. godine u Londonu. Roditelji su joj kosovski Albanci. Dok je Lipa bila vrlo mala vratili su se nakratko na Kosovo te potom odlučili nastaviti život u Londonu.



"Netko mi je u jednom intervjuu kazao: 'Čini se kao da imaš imigrantsku radnu etiku.' A meni se tada učinilo da je to vrlo neobičan komentar", prisjeća se mlada pjevačica.



No, kaže da shvaća na što je novinar mislio jer se radnoj etici naučila od svojih roditelja.



"Gledajući ih kako paralelno rade nekoliko poslova, danju i noću, shvatila sam da se ni do čega ne stiže jednostavnim putem i da za sve što želite postići morate vrlo naporno raditi", kazala je.



Na pitanje o tomu kako se osjeća kada je posrijedi britanski odlazak iz EU-a odgovorila je:



"Ja ne vjerujem u Brexit. Naš je svijet uglavnom satkan od različitosti... Kada živite u Londonu, poznajete brojne domaće stanovnike, no i one koji nisu odavde", odgovorila je.



No premda smatra da "Brexit nije dobar izbor za Britance", kaže kako "stanovnici Velike Britanije iz toga poteza moraju izvući ono najbolje".





(Hina)