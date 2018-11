"Trener svih trenera", kako su mu tepali, Miroslav Ćiro Blažević, gostovao je u redakciji 24sata.hr. Osvrnuo se na brojne upitnike javnosti oko bronze iz 1998. koja je stavljena na aukciju.

“Sretan sam jer se pojavila afera ove medalje koja je uvjetovala da se ljudi prisjete onoga što je meni najdraže. Dao sam si truda da pronađem klijenta, pacijenta, ali ne zato da bih ga osudio, nego da ga pokušam zakamuflirati i ne izlagati ga opasnosti diskusija na njegov račun”, rekao je Ćiro Blažević u razgovoru za 24 sata.hr.

Dalić me jedini zvao za savjete



“Moramo biti iskreni. On je mene svaki dan zvao, dajem ti časnu riječ. Izdiktirao mi je formaciju protiv Rusa koja mi se uopće nije dopala. I gledam ja, ona je nerazumna ili ofenzivna, ali mu nisam rekao "nemoj to tako". Ništa mu nisam rekao što bi moglo vitalno utjecati na rezultat. Ja sam ga uvijek mudro pitao: "A kako bi to ti?"



''Žalostan sam što je toliko izbornika prodefiliralo nakon mene i samo me Zlatko Dalić zvao. Kad sam bio izbornik, razgovarao sam s običnim ljudima na cesti, a kamoli ne s kolegama. Dobiju funkciju i onda misle kako im je funkcija pamet dala'', smatra Ćiro.



Osvrnuo se i na izbor za Zlatnu loptu te je odgovorio na tezu da li je Luka najbolji hrvatski fudbaler svih vremena.



“Teško je odgovoriti je li Luka Modrić najbolji nogometaš Hrvatske ikad. Imao je sreće što igra u Real Madridu, makar nisu mnogi imali njegovu priliku, ali definitivno je najbolji nogometaš Hrvatske u historiji i mislim da će osvojiti Zlatnu loptu.

Rezao sam vene



Našao je trener svih trenera vremena i za ljubavne teme.



“Zbog opatice u koju sam bio zaljubljen sa 18 godina sam rezao vene”, rekao je Miroslav Ćiro Blažević, pokazujući ožiljak na ruci pa dodao:



''Moja glavna preokupacija ovih dana su Hemingvejeva djela jer se poistovjećujem s njim jer ne mogu še****. Moja poruka svim muškarcima je: 'Vaša najveća pobjeda je kad vam žena opali šamar, a vi im nikad ne smijete vraćati.' Kad ti žena šamar udari, to je koncentracija sve ljubavi koju ima prema tebi. Mene su mnoge žene udarale, a jedna je čak i slomila kišobran na meni'', prisjeća se slavni trener, prenosi 24sata.hr.

Zdravko Mamić je sveštenik



“Čujem se sa Zdravkom Mamićem. On je sociološki fenomen, njemu nikad nije dosadno jer se okrenuo vjeri. On se umnogome transformirao, to nije više onaj agresivni Zdravko Mamić kojeg smo naučili vidjeti. On je postao "sveštenik". On je genijalac, to je adaptacija na novonastalu situaciju”, smatra Blažević.



''Ne znam hoće li ga osuditi, ali ova kazna za njega je drastična'', navodi on.



