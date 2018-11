Američki pisac i scenarista, dvostruki dobitnik Oscara, William Goldman preminuo je u New Yorku, saopštila je njegova kćerka, prenosi agencija AP.

William Goldman / 24sata.info

Goldman (87) je osvojio dva Oscara, za najbolji originalni scenario filma “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) sa Paul Newmanom i Robertom Redfordom, kao i za najbolji adaptirani scenario za kultni film “Svi predsjednikovi ljudi” (1976.) Alana J. Pakule s Redfordom i Dustinom Hoffmanom.



Goldman je napisao pet romana i nekoliko pozorišnih predstava koje su izvođene na Broadwaju. Njegov roman “Marathon Man” je ekranizovan, s nezaboravnim Dustinom Hoffmanom u glavnoj ulozi, a u autobiografskoj knjizi o životu u Holywoodu je ostala čuvena rečenica u Holywoodu “niko ništa ne zna”.



U bogatoj karijeri bavio se i pisanjem scenarija. Za ekran je adaptirao još nekoliko svojih knjiga, kao što su “A Bridge too far” i “The Princess Fair”.





(24sata.info)