Pop zvijezda Nataša Bekvalac ni nakon teškog perioda ne gubi vjeru u ljubav.

“Daleko od toga da imam mišljenje da se nikada neću zaljubiti. To su gluposti, žena sam koja veoma voli život i ne može bilo koja situacija da me dovede do toga da izgubim vjeru u ljubav toliko da budem ozlojeđena ili užasno negativna osoba koja je izgubila vjeru u muškarce i ljubav. Mislim, to su gluposti, ima dobrih muškaraca, kao i loših. Nadam se da ću naletjeti na dobre”, iskrena je Nataša.



Pjevačica tvrdi da udvaranje muškaraca ne shvata kao ostale žene.



“To je kod mene malo specifično. Ne doživljavam ja udvaranja kao neke žene koje se ne bave poslom koji ja radim. Budući da sam javna ličnost, nekako se uvijek pravi neka fama oko mene”, kaže ona pa priznaje da nema simpatiju.



Nataša ne planira sljedećeg partnera kriti od javnosti.



“Ja ću živjeti život, uopšte nemam taktiku. Ne vidim razlog zašto bih bilo šta krila kad dođe do toga. Ne radim ništa što je kažnjivo”, zaključuje popularna Novosađanka.

