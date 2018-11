Beživotno tijelo manekenke i fotomodela Marije Ćurčić (25), koja je izvršila samoubistvo u svom stanu na Savskom vencu u Beogradu, pronašli su njeni roditelji nakon što dva dana nisu uspjevali da stupe u kontakt sa njom.

Foto: 24sata.info

Tijelo mlade manekenke u subotu ujutru pronašli su njeni roditelji u stanu na Savskom vencu. Marija je već godinama živjela sama na ovoj adresi kao podstanar, a na taj korak odlučila se kada je njena karijera modela uzela maha.



Kako saznaje “Blic”, Marija je par dana prije tragedije, koju niko nije mogao ni da nasluti, otputovala u Rumuniju gdje je radila kao model. Njeni roditelji otkako se vratila nisu uspjeli da stupe u kontakt sa njom, nije se javljala na mobilni telefon, niti odgovarala gazdarici stana.



Kako je za "Blic" ispričao jedan od komšija, roditelji su posumnjali da nešto nije u redu, pa su došli na vrata njenog stana. Međutim, kako im nije otvarala, pozvali su policiju i oni su razvalili vrata.



Kako saznaje beogradski list, Marija, koja je živjela na posljednjem petom spratu u stanu-galeriji, iz još uvek neutvrđenih razloga oduzela je sebi život.



Nesrećna djevojka nije ostavila oproštajno pismo.



Bila je mirna i pristojna



Kako dodaje njen komšija, Marija je bila mirna i pristojna djevojka. U stan joj je dolazilo društvo, ali nikada nije bila bučna niti pravila probleme.



“Blic” piše da su njeni roditelji u šoku jer kažu da nije bilo nikakvih znakova i razloga da bi digla ruku na sebe. Isto su ispričali i brojni manekenkini prijatelji koji ne znaju nijedan razlog zašto bi se ubila.



Marija je kao mlada devojka imala zavidnu radnu biografiju. Naime, ona je od 16. godine ušla u svet manekenstva i modelinga, a sa 17. godina postala je TV lice na lokalnom MTV kanalu. Poznata po društvenim mrežama pod nadimkom “Čoko mafin”, bila je veoma viđena u beogradskim noćnim klubovima, a bila je i zaštitno lice mnogih od njih, kao i brojnih modnih brendova.



Njeno lice viđeno je na mnogim bilbordima, reklamama i muzičkim spotovima.



Samo tri dana prije tragedije Marija je na Instagramu objavila fotografiju sa jednim od najpoznatijih fudbalera svijeta Ronaldinjom, uz komentar da “ostvaruje dječačke snove”. Sa njim je imala saradnju na snimanju jedne reklame zbog koje je fudbaler doputovao u Beograd.



Lijepa brineta, koja vuče korjene iz Konga, rođena je 15. 08. 1993. godine u Beogradu. Njena majka poznata je novinarka “Al Džazire” Ana Mari Alves Ćurčić, kojoj je majka iz Konga a otac joj je jedan od najpoznatijih srpskih gitarista muzičar Đorđe Ćurčić, član benda “Del Arno”. Marija ima mlađu sestru.



“Deda je bio ambasador, upoznao moju baku, koja je isto Srpkinja, tako je nastala moja mama”, ispričala je nedavno Marija u jednom intervjuu, rekavši da joj je u djetinjstvu bilo mnogo teško, jer je bila drugačija od druge djece.



“Ljudima je čudno kad vide nešto čudno, svi su oko mene bele puti i ravne kose, jedino sam ja tamnije puti sa ogromnom glavom. Bilo je prozivki i neprijatnih situacija. To je jedan deo procesa inicijacije u mom slučaju. Problem sa egzotičnim izgledom je što se moje lice lako pamti, ako se pojavim na više mesta u isto vreme, dosadi, ako snimim sad spot verovatno me neće zvati ponovo odmah zato što će očekivati da prođe neko vreme da se zaboravi na mene, to je jedina negativna strana. Donelo mi je dosta poslova što se tiče fotkanja i snimanja, ima dobrih strana, ali i mana”, govorila je Marija.



Kako je i sama sebe opisala u jednom od intervjua, bila je djevojka pozitivnog i vedrog duha, koja je voljela zabavu i muziku i hrabro grabila ka ostvarenju svojih ciljeva. Za sebe je govorila da je u društvu osoba koja je uvijek zadužena za zabavu, a svoj posao je, kako je isticala, obožavala.





(24sata.info)