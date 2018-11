Darko Lazić po izlasku iz bolnice odlazi u specijaliziranu rusku kliniku za bolesti zavisnosti u Zemunu kako bi se odvikao od kokaina! Popularni pjevač za ovaj vid liječenja mora da izdvoji pozmašnu svotu novca, prenosi Kurir.rs.

Naime, Lazićevi roditelji Milan i Branka počeli da se raspituju o načinima liječenja za svog sina, a u pitanju je jedna renomirana ruska ustanova u Beogradu. S obzirom na to da je liječenje skupo, roditelji su spremni da pozajme pare kako bi pomogli Laziću. Na toj klinici se intenzivno radi s pacijentima i bolničko liječenje ne traje dugo - svega dvije do tri sedmice.



Izvor iz ove klinike otkrio je detalje i faze liječenja, a prema procjenama ljekara, Lazić bi tamo trebalo da provede od 10 do 12 dana, što će ga koštati oko 7.000 eura.



- Cijena zavisi od čega se zavisnik liječi i od dužine boravka u bolnici. Kreće se sa detoksikacijom (pročišćavanje organizma od opijata, a kod Darka to konkretno ne bi trebalo da traje dugo jer već neko vrijeme ne uzima kokain ni alkohol. Detoksikacija se radi pod anestezijom jer taj osjećaj pročišćavanja organizma zna da bude veoma neprijatan. Organizam se čisti infuzijom i lijekovima i vraćaju se normalne funkcije organima, navodi Kurir.rs.



- Slijedi ublažavanje apstinentske krize i individualni pristup pacijentu, pa tako i Darku. Ona zavisi od toga šta je konzumirao, koliko dugo, kakve je to posljedice imalo na njegove organe, da li je padao u nesvijest nakon uzimanja narkotika. Izuzetno su bitni podrška porodice i razgovori s psihijatrom. Slijedi liječenje zavisnosti - posebne metode koje utiču na cijeli mozak i brišu se negativna iskustva iz prošlosti, osjećaj zadovoljstava povezan s narkoticima. Tako Lazić može i na samo razmišljanje o kokainu da osjeća gađenje, strah. Na neke pacijente utiču i potresni filmovi o zavisnicima koji im se puštaju i to je vrlo uspješna metoda - kaže izvor i dodaje da nije isključeno da će Lazić osjećati depresiju i nervozu tokom tog perioda.





