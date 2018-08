Britanska manekenka Niki Valentina Rouz (26) toliko je opterećena veličinom da je ponosna zbog toga što je vlasnica najvećih grudi u Velikoj Britaniji.

Foto: Agencije

Ona je do sada na operacije za raskošno poprsje potrošila čak 86.300 KM.



Niki trenutno ima grudi veličine 34NN po britanskim mjerama. Ona je pri posljednjoj operaciji u svaku od dojki ubrizgala po 5.000 kubika silikona i svaka je teška po 8,8 kilograma.



"Presrećna sam zbog svojih velikih grudi. To je nešto što sam željela od kada sam bila tinejdžerka. Imam najveće grudi u zemlji. Fascinirana sam velikim grudima", kaže Valentina Rouz, koja tvrdi da će izvaditi par rebara kako bi još više mogla da povećava grudi.



Niki ističe i da je zbog svojih oblina uvijek primjećena gdje god da se pojavi.



"Dobijam brojne reakcije gdje god da se pojavim. Neke baš i nisu lijepe, ali važno je da imam mnogo više samopouzdanja od kada sam ih povećala. Neki prijatelji su zabrinuti za moje zdravlje, a drugi su sretni jer sam i ja sretna. Stranci su uglavnom šokirani jer nikad ranije nisu vidjeli ovako velike grudi i svi žele da se fotografišu sa mnom", ističe vlasnica najvećih grudi u Velikoj Britaniji piše "The Sun", a prenosi "Radiosarajevo.ba".





(24sata.info)