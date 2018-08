Legendarna pjevačica Aretha Franklin preminula je danas u dobi od 76 godina.

Aretha Franklin / 24sata.info

Kraljica soula posljednjih se dana nalazila na liječenju u Detroitu gdje je bila okružena svojom obitelji. Borila se sa zdravstvenim problemima već niz godina.



Posljednji nastup imala je u studenom prošle godine na fondaciji Eltona Johna za borbu protiv AIDS-a. Ranije te godine najavila je da će to ujedno biti i posljednja godina u kojoj će nastupati.



"Snimat ću, ali više neću održavati koncerte", rekla je u jednoj radijskoj emisiji.



Aretha se godinama borila s prekomjernom težinom te alkoholizmom, a dugo je bila i strastvena pušačica. Jedno vrijeme se pričalo i da je oboljela od raka, no ona je to demantirala.



Odlazak kraljice soula



Aretha Franklin rođena je 25. ožujka 1942. godine kao kćer poznatog baptističkog propovjednika, a od rane dobi poučavale su je zvijezde gospela kao što su Mahalia Jackson i Clara Ward. Koncem šezdesetih Aretha je bila na vrhuncu svoje stvaralačke moći. Pjesme poput "Respect" i "Chain Of Fools" preko noći su postale klasici. Unatoč osobnim problemima, 1968. snimila je jedan od najimpresivnijih soul albuma tog razdoblja - "Lady Soul".





Svoj prvi singl objavila je u rujnu 1960. godine kada je imala 18 godina. Njezin singl dosegnuo je 10 mjesto na Billboardovoj R&B ljestvici. Prvi album izdan je u siječnju 1961. godine. S vremenom je postajala sve popularnija, a njezine pjesme su se redovno zadržavale na prvim mjestima top ljestvica. Bila je na vrhuncu svoje slave.



Arethina karijera počela je gubiti sjaj krajem sedamdesetih, sve dok joj počasna uloga u filmu "Braća Blues" nije vratila prijašnju slavu.



Osamdesete su godine bile bogate hitovima kao što su "Freeway Of Love" i "Who's Zooming Who", a pjevala je i u duetu s Georgeom Michaelom i grupom Eurythmics. Poznata je po tome što je zovu "Kraljica Soula", a glasine govore da joj je glas imao raspon od čak četiri oktave.



Njeno kumče je Whitney Houston, bila je udana i ima 4 sina te je osvojila čak 19 Grammya, prenosi Index.



Unatoč padovima u određenom dijelu života, Aretha je ostala zvijezda i kraljica koja je svojim glasom uspijevala dotaknuti dušu svakog čovjeka.





