Bilo to besramnim uvođenjem seksa u javnu domenu, upoznavanjem 'mainstream' publike s gay supkulturom ili time što je najprodavanija glazbenica svih vremena, Madonnin utjecaj je nemjerljiv.

Foto: Reuters

Superzvijezda popa 16. kolovoza puni 60 godina i ponovno ruši barijere - ovaj put kao zrela, ali i dalje drska, putena žena koja stoji iza svojih odluka.



Dajući novo značenje pojmu šezdesetogodišnjakinje, Madonna otvoreno izlazi s trideset godina mlađim muškarcima, održava gracioznu liniju na kojoj joj bi joj pozavidjela i većina upola mlađih, a na posljednjoj je turneji zadržala karakteristično provokativne nastupe na kojima su simulirane sve moguće vrste seksa.



Daleko od toga da je Madonna prva izvođačica koja je ostala aktivna i u starijoj dobi, jer su to radile i glazbenice poput Arethe Franklin, Cher, Dolly Parton i Stevie Nicks koje su na pozornice izlazile i u svojim sedamdesetim godinama.



Ali je Madonna, koja je ušla u pop kulturu kad i MTV, bila utjelovljenje kulta mladosti kao malo glazbenika dotad. I dok su mnogi drugi odlazili pa se nostalgično vraćali na scenu, 'Material Girl' nikad nije provela više od četiri godine bez objavljenog albuma. Prva ploča izašla joj je 1983. godine.



Naslov singla s njezinog posljednjeg albuma "Rebel Heart" sažima njezin nepokolebljiv stav - "Bitch, I'm Madonna".



Freya Jarman, muzikologinja sa sveučilišta u Liverpoolu i suautorica knjige o Madonni, tvrdi kako pjevačica već ima baštinu i da je mlađe glazbenice poput Lady Gage očito smatraju uzorom. No, Jarman naglašava kako Madonna danas ima novu vrstu važnosti.



"Kao popularna glazbenica koja stari, ali je i dalje u oku javnosti, ona je apsolutno relevantna", naglasila je muzikologinja.



"Madonna se ističe na način na koji je to uvijek činila, stvaranjem meteža i komešanja što druge, poput Cher na primjer, ne rade".



"Starjeti je grijeh"



Čini se da mnoge zvijezde "blijede i ispadaju iz forkusa", ali ne i Madonna, smatra Jarman.



Madonna je tijekom cijele karijere izložena žestokim kritikama, pa je niti u zreloj dobi nisu poštedjeli.



Bivša djevojka jednog od njezinih bivših ljubavnika, brazilskog modela Jesusa Luza, prozvala ju je "smiješnom starom vrećom", dok su je mnogi korisnici društvenih mreža osuđivali kad se na festivalu Coachelli poljubila s mnogo mlađim reperom Drakeom.



Tabloidi su fiksirani na Madonnine ruke, dio tijela koji uvijek odaje godine.



Madonna je 2016. u govoru pri primitku glazbene nagrade časopisa Billboard poručila kako društvo dopušta ženama da budu "zgodne, slatke i seksi", ali ne i da kažu što misle ili otkriju seksualne fantazije.



"Budite što muškarci žele da budete. No još važnije, budite takve da je drugim ženama ugodno kad ste pored muškaraca", opisala je nepisana pravila glazbene industrije.



"I konačno, nemojte ostarjeti. Jer starjeti je grijeh. Bit ćete kritizirane, bit ćete osuđivane i definitivno vas neće puštati na radiju", istaknula je Madonna, vrlo vjerojatno se referirajući na BBC Radio 1 koji je odbio pustiti jedan od njezinih posljednih singlova jer želi privući mlađu publiku.



Madonna je ustrajala i u svojim političkim stavovima. Prošle je godine na Maršu žena, dan nakon inauguracije predsjednika Donalda Trumpa, upozorila da žene neće prihvatiti "ovo novo doba tiranije".



Madonna je propitivala i koncepte majčinstva usvojivši četvero djece iz Malavija koje ima uz biološkog sina i kćer.



Prošle se godine preselila u Lisabon gdje jedan od njezinih sinova pohađa nogometnu akademiju. Za svoj 60. rođendan pozvala je obožavatelje da doniraju njezinoj dobrotvornoj organizaciji koja pomaže malavijskoj djeci.



I dalje se nije skrasila u ljubavi. Ali dok veze starijih muškaraca s mnogo mlađim ženama, poput onih Micka Jaggera ili Billyja Joela ne izazivaju neke kontroverze u javnosti, Madonnine su uvijek pod povećalom.





(Hina)