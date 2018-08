Američka pjevačica i glumica Demi Lovato, koja je prije nedjelju dana hitno hospitalizovana zbog predoziranja heroinom, oglasila se na Instagramu.

Arhiv / 24sata.info

Riješena je da uspije, a svoje mnogobroje pratioce željela je da obavjesti o svojim planovima. I to je uradila na najličniji mogući način.



"Oduvjek sam bila otvorena kada je moja borba sa zavisnošću u pitanju. Naučila sam da ovo nije bolest koja tek tek nestane, to je nešto sa čime moram da nastavim da se borim i sa čime se još nisam izborila.



Želim da zahvalim Bogu što me je spasao i što sam dobro. Svim svojim fanovima poručujem da sam zahvalna na ljubavi i podršci koju su mi pružili protekle nedjelje. Vaše pozitiven riječi i molitive vodile su me kroz ove teške dane.



Želim da se zahvalim svojoj porodici, timu, bolnici koji su sve vrijeme bili na mojoj strani. Bez nih ja ne bih bila ovdje i ne bih vam ovo pisala. Sada mi je potrebno vrijeme kako bih se koncentrisala i na svoju trezvenost i na svoj put ka oporavku. Ljubav koju mi pokazujete nikada neću zaboraviti. I jedva čekam dan kada ću moći da kažem da sam na drugoj strani. Nastaviću da se borim."

(24sata.info / NN)