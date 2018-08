Poznati umjetnik Rick Genest (32), poznatiji pod umjetničkim imenom Zombie Boy, koji je bio prepoznatljiv po brojnim tetovažama, pronađen je mrtav u svom domu u Montrealu.

Rick Genest / 24sata.info

Policijski izvori potvrdili su za kanadske medije da je umjetnik počinio samoubojstvo.



Genest je pozornost šire javnosti stekao ulogom u spotu Lady Gage "Born This Way" iz 2011. godine te ulogom u filmu 47 Ronin.



Svoju prvu tetovažu napravio je sa 16 godina, a do svoje 19. godine već mu je cijelo tijelo bilo prekriveno njima. Kada je imao 15 godina, uklonjen mu je tumor mozga.



- Potražite pomoć ako osjećate bol ili ako znate nekoga tko je u boli, pomognite i njemu... Ako ste depresivni, nazovite člana obitelji ili prijatelja još danas. Moramo čuvati jedni druge - napisala je, uz ostalo, ispod njihove zajedničke fotografije Lady Gaga.



Genest je još jedna u nizu poznatih osoba koja je u posljednje vrijeme počinila samoubojstvo.



(FENA)