Pjevač Darko Lazić napadnut je sinoć oko 22.40 sati u naselju Umčari kraj Beograda.

Do obračuna je došlo na privatnoj zabavi, gdje je pjevač bio angažiran. Prema nepotvrđenim informacijama, Lazićevom BMW-u put je prepriječio automobil iz kojeg je izašlo nekoliko napadača.



Navodno, pjevaču i njegovom vozaču Miljanu Vračeviću naredili su da izađu, a zatim ih isprskali suzavcem. Jedan od napadača potom je navodno potegao pištolj, ali mu je Darkov vozač odgurnuo ruku, pri čemu je oružje opalilo. Još jedan metak ispaljen je uzrak, nakon čega su dvojica napadača išutirala Lazića, kao i njegovog vozača, i pobjegla u noć.



Lazić i Vračević zbog povreda su prebačeni na VMA.



Vračević je široj javnosti poznat po učestvovanju u rijaliti programu "Zadruga", posebno nakon što je iz njega pobjegao, a otac je četvero djece.



- Dana 1. avgusta 2019. godine oko 22.45, moj auto BMW presreo je Audi karavan A4 tamne boje, u kome se nalazilo 4-5 osoba koje su bile naoružane. Tom prilikom su me poprskali sprej-suzavcem i zadali mi više udaraca po tijelu, glavi, rukama i nogama, a moj vozač je zadobio udarac pištoljem u predjelu glave - rekao je pjevač, prenose beogradski mediji.



Povodom napada na Darka Lozića oglasila se i njegova vjenčana kuma i kolegica Andreana Čekić, koja tvrdi da se on osjeća dobro.



