Muzičar Milić Vukašinović teško se nosi sa gubitkom kćerke, koja je prošle nedjelje pronađena mrtva u stanu u Sarajevu. Maja Avdibegović sahranjena je u ponedeljak, a Vukašinović kaže da je godinama pokušavao da spase nasljednicu iz pakla droge.

Milić Vukašinović / 24sata.info

Milić je nekoliko dana nakon tragedije posjetio stan u kome je Maja pronađena mrtva.



„Stan je bio zapečaćen i nismo mogli da uđemo. Rađen je uviđaj, a mi smo čekali da nam tužilac da odobrenje. Njeno tijelo je već bilo na obdukciji. Tada nismo mogli da preuzmemo ni odgovornost oko sahrane. Čekali smo da nam tužilac da potvrdu da smrt nije bila nasilna. Kad se to zaključilo, krenuli smo s pripremama. Usput sam saznao sve najsitnije detalje njene smrti“, rekao je Milić za “Kurir”.



Nalazi obdukcije pokazali su da se Maja Avdibegović ugušila uslijed povraćanja, a Milić je opisao jeziv prizor sa kojim se susreo kada je ušao u kupatilo u kojem je pronađena.



„U kupatilu sam zatekao crne fleke povraćke između kade i šolje. To su tragovi kafe koju je popila. Vidjeli smo i neku šerpu sa čajem, možda je i on doprinio mučnini. Kažu da joj je kosa bila vlažna, vjerovatno od umivanja. Mrtvu su je našli na podu u kupatilu. Užas!“, rekao je Milić.



„Ona je poslije rata ušla u drogu. To traje već dvije decenije. Strašne stvari je preživljavala. Svaki put kad mi zazvoni telefon, ja pomislim da me zovu da mi jave da nje više nema. Već 20 godina čekam da mi jave da je umrla. Ja sam bio spreman! Njoj je užasno smetalo što nije mogla da pobijedi zavisnost. A ja sam mojoj bivšoj ženi Veri rekao da ne pravimo djecu jer će biti na mene i imaće moju genetiku. Ja sam svašta radio u životu, ali sam izašao iz toga, a moje dijete nije“, emotivno i iskreno je ispričao roker.







(24sata.info)