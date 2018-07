Splićani su danas ispratili Olivera Dragojevića na posljednju plovidbu do Vele Luke.

Foto: Index.hr

Nakon što je u crkvi Sv. Frane odslužena misa, lijes s njegovim tijelom je preko splitske Rive prenesen do katamarana, koji je Olivera posljednji put odveo u njegovu voljenu Velu Luku.



No ispraćaju Olivera kraj nije bio u Splitu. Nedugo nakon što je katamaran s Oliverovim lijesom i njegovim prijateljima i obitelji krenuo ka Veloj Luci, na Facebooku su se počele pojavljivati snimke ispraćaja Olivera s Hvara i obližnjih otoka. Naime, ljudi su se na Šolti i Braču okupili i pratili polazak povorke katamarana i brojnih plovila do Vele Luke.



Oko 20.30 sati u blizini Hvara, točnije između Galešnika i Stipanske, katamaran s Oliverom i obitelji dočekalo je i odalo počast "simbolu škojih, Dalmacije i Hrvatske" 500 brodica s okolnih otoka, i to sve u organizaciji Pokreta otoka.



Oko 22.30 katamaran s Oliverovim lijesom stigao je u njegovu rodnu luku, gdje ga je dočekalo mnoštvo ljudi uz zvonjavu crkvenih zvona, prenosi Index.





(24sata.info)