U Splitu je danas sve u znaku Olivera Dragojevića kojega je njegov grad već od jutrošnje komemoracije na dostojan način otpratio na posljednje morsko putovanje ka njegovoj Vela Luci na Korčuli gdje će u srijedu na groblju sv. Roka u 18 sati biti pokopan po mjesnim običajima.

Foto: Agencije

"Cijeli Split" spustio se na rivu kako bi posljednji put ispratio legendarnog umjetnika Olivera Dragojevića prema Veloj Luci.



Pokraj lijesa s bijelim ružama bila je Oliverova supruga Vesna i sinovi, a izmjenjivali su se njegovi najbliži prijatelji i suradnici, među kojima su bili: Tonči Huljić, Petar Grašo, Goran Karan, Doris Dragović, Stjepan Hauser, Zlatan Stipišić Gibonni, Joško Banov, Tony Cetinski, grupa "Dupini"...



"Hvala Olivere, kralju", "Hvala, legendo", neki su od povika brojnih Splićana koji su svoju ljubav i štovanje Oliveru Dragojeviću iskazivali posebno i dostojanstveno, uz pjesmu i pljeskanje.



Na lijes su bacali cvijeće, kape i navijačke šalove, a mimohod je pjesmom pratila klapa "Kontra" koja je na pozornici na rivi uz trasu kojom je prolazio Oliverov lijes izvodila njegove legendarne pjesme: "Cesaricu", "Splite moj", "Moj lipi anđele", "Još ovaj put", "Vjeruj u ljubav", "Moj galebe"...



Sa usana okupljenih također su se mogli iščitati Oliverovi najpoznatiji stihovi.



Prema procjeni policije na ispraćaju je bilo više od deset tisuća ljudi koji su na visokim temperaturama i jakom suncu strpljivo bili raspoređeni duž cijele Rive i gatova uz nju, ali i u Marmontovoj, na Matejušci, te na Prokurativama te čekali da njegov lijes prođe blizu njih.



U splitskoj luci se okupilo i više stotina plovila, koji su Olivera pozdravljali sirenama i bakljadom. Uz njih, bila je i Hrvatska ratna mornarica s dvije raketne topovnjače.



Zvonik svetog Duje također je pozdravio "svog Olivera".



"Tek sad vidim što mi znači Vela Luka..".zapjevala je klapa i svi okupljeni dok se lijes s Oliverovim tijelom približavao katamaranu koji će ga prevesti do njegova vječnog počivališta na Korčuli.



Prije posljednjeg Oliverovog 'đira' po splitskoj Rivi u crkvi sv. Frane je u 18.30 sati održana misa kojoj su prisustvovali njegova obitelj, uži krug prijatelja i suradnika.



Lijes s Oliverovim tijelom je u 18.50 sati sa Trga Franje Tuđmana krenuo Rivom do Gata sv. Nikole kod Lučke kapetanije gdje se u 19.50 sati ukrcao na katamaran Jadrolinije, te zajedno sa članovima obitelji Dragojević otplovio za Korčulu. Uz bakljadu, sirene i brecanje bumbala, velikog zvona na zvoniku sv. Duje, prate ga brodovi Lučke kapetanije MUP- a i HRM- a. Inače, bumbala su posljednji put brecala davne 1938. godine povodom smrti Ante Trumbića. Ispaljene su rakete, zapaljene bengalke, a brodovi započeli trubiti.



Oko 20.30 sati u blizini Hvara, točnije između Galešnika i Stipanske, katamaran s Oliverom i obitelji trebalo bi dočekati i odati počast "simbolu škojih, Dalmacije i Hrvatske" 500 brodica s okolnih otoka i to sve u organizaciji Pokreta otoka.



Cijeli dan u Splitu u znaku Olivera Dragojevića



Od ranoga jutra, baš kao i prethodna dva dana, Split je disao za Olivera. Cijelim gradom su odjekivale njegove pjesme, pričalo se i mislilo na njega.



Gradski autobusi su na svojim vozilima uputili zadnje "Zbogom Olivere" i s tim vozili sve svoje današnje ture, a navijačka skupina Torcida se u 17 sati okupila kod Starog placa. Svi odjeveni u bijele košulje nešto prije 18 sati krenuli su put Rive gdje su potom formirali špalir. A građani, oni su pjesmu prihvatili i pjevali punim srcem cijelim putem. Pljeskali su, jako dugo.



Dok je lijes prolazio Rivom prostor je cijelo vrijeme nadlijetao policijski helikopter i tri mala sportska zrakoplova, a sa vrha kampanela sv. Duje Torcida je spustila veliki nacrtani portret Olivera Dragojevića koji prikazuje njega na brodu, u jednoj ruci drži (timun) volan, a u drugoj upaljenu bengalku. Za to vrijeme je upaljena i bengalka na sv. Duji. Ali i još 70 bengalki na Rivi. Baš onoliko koliko je godina imao Oliver kada je preminuo.



Dopodne je u splitskom HNK održana komemoracija u čast Olivera Dragojevića na kojoj je, uz obitelj i prijatelje te kolege umjetnike, nazočili hrvatski državni čelnici.



Malo je koga danas Oliverov ispraćaj ostavio ravnodušnim. Cijeli je dan nabijen jakim emocijama. Tako se jutros na komemoraciji u kazalištu plakalo, pljeskalo i pjevalo. Izražavala se sućut, poštivanje i žal za čovjekom koji je u svojim pjesmama na najljepši način opjevao Dalmaciju i tako postao vječan i besmrtan.



Opraštaju se i Zagrepčani, Puljani...



Zagrepčani se također, na svoj način, opraštaju od glazbene legende. Uz Koncertnu dvoranu "Vatroslav Lisinski" gdje je održao brojne nastupe pred uviejk punom dvoranom Zagrepčani pale svijeće, ostavljaju cvijeće, ali i poruke za jednog i jedinog Olivera.



Fontane u Ulici Hrvatske bratske zajednice večeras će biti u Oliverovom znaku, a iz zvučnika će dopirati njegova bezvremenska glazba. Gradonačelnik Bandić će na fontanama biti oko 21 sat.



Pulska Arena ugasit će rasvjetu od 23 sata i tako simbolično odati počast jednom od najvećih hrvatskih glazbenika u povijesti.



U povodu smrti Olivera Dragojevića Vlada je utorak proglasila Danom nacionalne sućuti.



Velikan hrvatske glazbene scene preminuo je u nedjelju u 71. godini, točno godinu dana nakon što mu je dijagnosticiran rak pluća.

