Proteklog je vikenda u Brčkom održan treći "BiH Color Festival powered by Beck’s", koji je oduševio više tisuća posjetitelja iz BiH i regije, koji su uživali u odličnom programu.

Tijekom dva festivalska dana na prostoru poligona Bescarinske zone u Brčkom, nastupale su domaće i regionalne DJ zvijezde, a na ovogodišnjem festivalu predstavio se i svjetski poznat DJ Karim Mika koji je svojim odličnim nastupom opravdao očekivanja publike, priopćili su organizatori.



Festivalsku euforiju dodatno je upotpunilo više od jedne tone prirodne boje, koje su na svaki puni sat stvarale posebnu magiju u prostoru festivala, jedinstvenu na ovim prostorima. Program festivala je bio koncipiran na dvije bine, Mainstage i Hammer stage, koje su pored bogatog glezbenog programa, ove godine ponudile i jedinstven vizualni izgled, kao i mnoštvo pirotehničkih iznenađenja.



Publici dobro poznata DJ imena priuštila su odličan provod, a svoje setove pored Karima Mike, predstavili su DJ/producentski duo Radiology, Drop Department, Mladen Tomić, Andrew Meller, Vladimir Aćić, WRECKΛGE, Pessto, Miloš Stankić, Vandal Steve, Timo G, Sasha Mikac, Clay Clemens, Steve Lowell, Vantiz, MILHØUSE, Wux.



Dio festivalskog programa bili su i Medicality & Tywin Fox, Dexx, Space Motion, Vanyano, Eduy (Official), DIMA, Shivoos, Dražen Zimonjić, Frankie NV, Speaker Humpin, Ricochet, SML, Emil Preljević, kao i mnogi drugi.



Ovaj, sada već tradicionalni festival, nadmašio je očekivanja posjetitelja, koji nisu krili oduševljenje programom i organizacijom događaja.



Miloš Stankić, DJ i jedan od organizatora, istaknuo je kako je cijeli tim festivala uložio veliki napor, kako bi opravdali povjerenje svih posjetitelja.



- Presretni smo što je festival sada već postao tradicija te što smo uspjeli iznova da oduševimo posjetitelje. Veliko je zadovoljstvo vidjeti mlade ljude, koji se vraćaju na festival, ali i mnoštvo posjetitelja, koji su po prvi put posjetili Brčko i uživali u događaju, koji je stvorio nove uspomene za pamćenje. Programom smo pokušali zadovoljiti sve ukuse ljubitelja elektronske muzike i po prvim reakcijama, rekao bih da smo u tome i uspjeli - kazao je Stankić.



Dodao je kako će festival u godinama koje predstoje imati još veći turistički značaj za Brčko Distrikt.



Festival je ove godine ponudio i zanimljive prateće sadržaje kao što su: VR i face painting.



Inače, više od 60 vrijednih volontera i volonterki doprinijeli su da sve funkcionira besprijekorno te da festival odiše pozitivnom energijom.



Najizdržljiviji posjetitelji, željni provoda do ranih jutarnjih sati, uživali su na prekrasnoj lokaciji, Plato Ribolovnog društva "Smuđ", gdje se preselila festivalska publika na after party. Mnogobrojni partneri i sponzori prepoznali su ovaj jedinstveni festival u regiji, a među njima su i Izaslanstvo Europske Unije u Bosni i Hercegovini te gradonačelnik Brčko Distrikta Siniša Milić.





