Popularni pjevač Halid Muslimović nalazi se pod istragom policije zbog sumnje da je pretukao 45-godišnju ženu inicijala S.B. Naime, ona je prijavila pjevača da je napao u Kozarcu dok su se vozili automobilom u Banja Luku, gdje inače ona stanuje.

Halid Muslimović / 24sata.info

Pjevač je u izjavi za Avaz.ba kazao da je jedina njegova greška bila ta što je htio pomoći agresivnog i pijanoj ženi.



- Htio sam da napravim dobro, jer je žena bila pijana. Obzirom na to da je znam, pokušao sam dobijem taksistu da je vozi kući, međutim, moj prijatelj, koji je inače taksista, nije mogao, jer je imao drugu relaciju da vozi. Pristao sam, što nisam trebao, da odem do benzinske pumpe, da joj probam naći neki taksi, ali nakon toga ona me počela vrijeđati. I pored svega toga sam i odlučio da je odvezem u Banja Luku, jer je bila noć - kaže Muslimović.



Ističe da ga je ona na putu prema Banjoj Luci u automobilu vrijeđala.



- Počela me vrijeđati, napadati, otimati volan. Kada sam je dovezao u Banja Luku, nije htjela da izađe iz mog automobila, jer su njene namjere bile da ja idem sa njom u stan, što meni nije bilo ni na kraj pameti. Kada sam odbio te stvari, opet me počela napadati u automobilu. Pokušao sam nekako da izađe iz automobila, pala je jer je bila pijana, dao sam joj torbu i telefon i jednostavno se okrenuo i otišao. Da bi sutra bilo da sam ja nju maltretirao, da sam prijetio. Kojim povodom i zašto bih to uradio? Da li to stoji jednom Halidu Muslimoviću, da tako nešto činim. Žena je bila pijana i agresivna i imala svoje namjere - ističe Muslimović.



Naveo je da je otišao u PU Banja Luka, dao izjavu i rekao kako je i bilo.



- Došao sam u neprijatnu situaciju, a želja mi je bila da pomognem - zaključuje Muslimović.



(Avaz)