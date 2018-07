Za popularnu pjevačicu Natašu Bekvalac ova godina je veoma teška.

Arhiv / 24sata.info

Osim što tvrdi da ju je suprug Luka Lazukić pretukao, sada su se pojavili navodi da su poslije svega usledile pretnje i njegovog prijatelja ispred Centra za socijalni rad kada je Bekvalčeva dovela ćerku Katju svome ocu.



Natašin pravni zastupnik, Nemanja Aleksić, ističe da je pjevačicina bezbjednost ozbiljno ugrožena i smatra da je IT stručnjak sociopata i zato strahuje da bi mogao da krene stopama Filipa Kapisode, koji je prije osam godina ubio Kseniju Pajčin.



- Sve ovo što se dešava između Nataše i Luke podseća na ono što se dogodilo Kseniji Pajčin. Nije prošlo mnogo vremena od kada ju je Kapisoda ubio. To je isti profil ličnosti i zato mislim da bi trebalo da se uradi neuropsihijatrijsko veštačenje Lazukića. On je opsesivno zavisan od pažnje, medija, silno želi da bude "selebriti". Pravi sociopata! - kaže advokat.



On takođe naglašava da Bekvalčevu niko ne štiti od Luke i njegovih prijatelja kada srijedom dovodi ćerku Katju u Centar za socijalni rad.



- Niko joj ne garantuje bezbednost, a po zakonu mora da dovodi dete jer u suprotnom čini krivično delo. Taj Ž. I. je napravio potez rukom kao da drži pištolj, uperio prst prema Nataši i rekao: "Je*aćemo te." Šta je sledeće? On je učestvovao u razbojništvu u Republici Srpskoj, a kad su ga uhvatili, onda je odrukao sve prijatelje da bi odležao samo šest meseci. To je Luki najbolji drug. E, pa onda možete da zamisilte kakav je tek Lazukić. S kim si takav si - smatra Aleksić.

(24sata.info / NN)