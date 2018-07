Nancy Sinatra Sr, nekadašnja tinejdžerska ljepotica i prva supruga legendarnog pjevača Franka Sinatre, preminula je u 101.godini.

Njenu smrt objavila je Nancy Sinatra Jr, koja je na svom websiteu napisala da joj je majka preminula u petak u 06.02 sati po lokalnom vremenu, ali nije navela gdje.



- Ona se teško borila da ostane na ovoj zemlji, ali je vrijeme izvuklo najbolje od nje - napisala je ona, dodajući da joj je majka "tiho" preminula.



Frank i Nancy Sinatra imali su troje zajedničke djece.



Rođena kao Nancy Barbato 25. marta 1917. u Jersey Cityju, ona je upoznala budućeg supruga u ljeto 1934., dok su odmarali s porodicama na obali Jerseya.



Njoj je tada bilo 17 a njemu 19. godina.



Oni su se vjenčali u crkvi Our Lady of the Sorrows u Jerseyu, nakon čega su se preselili u skromni stan u New Yorku dok je Nancy radila kao sekretarica.



Slavan po svojim osvajanjima žena, Frank je kasnije bio u braku s Avom Gardner (1951-57), potom s Miom Farrow (1966-68), i s modelom Barbarom Marx u 1976.



On je, međutim, ostao blizak s Nancy do smrti u 1998. godini, sudeći po New York Timesu.



Najstarije od njihovo troje djece je Nancy Sinatra Jr, koja je stvorila uspješnu pjevačku karijeru hitovima kao što su "These Boots Are Made for Walkin" i "Something Stupid", u duetu koji je otpjevala s ocem.



Njihovo drugo djete, Frank Jr, koji je preminuo u 2016., također je ostvario muzičku karijeru, dok je najmlađe djete Tina Sinatra, prenosi AFP.





