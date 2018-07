Američki glumac i pjevač Will Smith, njegov kolega pjevač Nicky Jam i Kosovaka Era Istrefi napravili su pravi show na moskovskom stadionu Lužnjiki prilikom predstavljanja službenog programa finala svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji.

Foto: 24sata.info

Smith, Jam i Era snimili su himnu prvenstva "Live it Up" koju će u nedjelju izvesti prije finala između Hrvatske i Francuske.



Posebno je bio raspoložen Smith, koji je zabavljao sve oko sebe, javila je Hina.



"Zato smo ovdje, ovo je svjetsko prvenstvo, sve je puno sjajne energije i emocija," kazao je otkrivši koji mu je najposebniji trenutak svjetskog prvenstva.



"Oduševio me golman hrvatske reprezentacije u susretu protiv Rusije. Gledao sam tu utakmicu i kada se on ozlijedio mislio sam kako Hrvatska nema šanse pobijediti. Ali on je čudesno branio, u tom trenutku sam pomislio kako to nije normalno. Bio je to za mene najmoćniji, najposebniji trenutak prvenstva," kazao je Smith.



Hoće li onda u finalu navijati za Hrvatsku?



"Ne, u finalu ću biti neutralan," dodao je sa smiješkom.



Priznao je kako je nogomet otkrio prije desetak godina kada je pratio utakmice sa svjetskog prvenstva u Južnoj Africi.



"Kada u Americi spomenete football onda se misli na nešto drugo. Žao mi je što sam sve ove godine bio odsjećen od radosti i emocija koje donosi nogomet. Oduševljava me ta energija. Mi Amerikanci volimo biti najbolji u svemu, ali nas nema ovdje", kazao je 49-godišnji Amerikanac poznat po brojnim filmovima kao što su Independence Day, Men in Black, Hitch, Bad Boys...



Priznao je kako mu je slaba točka Brazil, ali i kako voli Cristiana Ronalda. Osvrnuo se i na 'glumačke' kvalitete brazilske zvijezde Neymara koji će ovo prvenstvo pamtiti po silnim kritikama zbog simuliranja.



"Neymar kao glumac ? Ovo je oštro pitanje. Kao glumac mu mogu poručiti da imaš dobre i loše dane, kao i da ponekad snimiš vrhunske, a nekada i lošije filmove."



Kada je čuo kako će finalni ogled 'Vatrenih' i "Tricolora" gledati više od milijarde ljudi diljem svijeta kratko je dobacio.



"Do sada nisam imao tremu, ali nakon ovog podatka sam zabrinut. U nedjelju bi mi bilo ugodno, no sada sam zabrinut."



Uz njega pjesmu će izvoditi i američki pjevač Nicky Jam i Kosovarka Era Istrefi, a kreativni direktor svečanosti zatvaranja bit će Felix Mihailov.



Jam je priznao kako mu je bio san nastupiti na svjetskom prvenstvu, a žali što u njemu neće igrati Kolumbija.



"Imam privilegiju biti dio SP-a. Osjećam sjajne emocije kroz sve te utakmice i sve te nacije će se ujediniti i kroz glazbu," kazao je dodavši kako su ga oduševili japanski navijači koji su počistili tribinu na kojoj su gledali utakmicu.



Kosovarka Era Istrefi postala je svjetska senzacija 2016. godine s pjesmom Bonbon, a za najdraži trenutak prvenstva izabrala je golove švicarskih nogometaša Granita Xhake i Xherdana Shaqirija u susretu protiv Srbije.



"Kada su Albanci u švicarskim redovima zabili golove to je za mene bilo čudesno", poručila je 24-godišnja pjevačica koja je rođena u Prištini.





(FENA)