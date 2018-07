Kralj rokenrola je imao neumjeren apetit za hranom, drogama i seksom, posebno za seksom sa djevicama.

Foto: 24sata.info

Elvisovi pomoćnici su obezbjeđivali stalan protok žena kroz njegova vrata. On je izmišljao razne priče kako bi žene pristale da provode noći s njim - priče koje su se ponekad svodile samo na njegovu potrebu da ne bude sam. Ali njegove ljubavničke vještine često su omalovažavane od strane njegovih ljubavnica.



Elvis je upoznao svoju životnu ljubav Prisilu Beauli 1958, kada je ona imala samo 14 godina, u vrijeme dok je bio stacioniran u američkoj vojnoj bazi u Njemačkoj. Rođen 1935, bio je 10 godina stariji, a već je bio i rokenrol superstar. Prelijepa i premlada djevojka dijelila je s njim krevet šest mjeseci.



Dok je Elvis snimao filmove u Holivudu, Prisila je boravila u "Gracelandu". Pukovnik Tom Parker, Elvisov menadžer, odlučio je da se par vjenča. Na Božić 1966. godine vjerili su se, a vjenčali su se u Vegasu sljedećeg maja 1967.



Godinu dana kasnije, brak je završen. Elvis je, po priči, odbacio Prisilu nakon rođenja Lise Mari i više nije htio da spava s njom. Prisila više nije bila djevica i Prisli je izgubio interesovanje za nju. I stalan rezervoar žena iz šou-biznisa koje su uvijek bile spremne da spavaju s njim odvajao ga je od supruge.



Prisila kaže u svojoj autobiografiji da ona i Elvis nisu imali potpuni seks do svoje prve bračne noći. Godine 1968, devet mjeseci od vjenčanja, Prisila je rodila svoje jedino dijete, Lisu Mari, nekoliko mjeseci prije njenog 23. rođendana. Do 1973. godine Elvisova zavisnost od droge i nevjerstvo doveli su do razvoda. Priča o Elvisu i Prisili, jedinom braku koji je Elvis imao, nastavlja da fascinira javnost i nakon njegove smrti 1977. u 42. godini.



Američka glumica i poslovna žena Prisila Prisli, bivša supruga kulturne ikone Elvisa Prislija i majka pjevačice Lise Mari Prisli, rođena je 1945. godine. Ona je poslije Elvisove smrti osnovala preduzeće "Elvis Presley" i pomogla da se Elvisov dvorac u Memfisu, "Graceland", pretvori u višemilionsku turistički atrakciju.



Elvis je vodio ljubav s mladom Prisilom na razne načine. Naučio ju je kako se vodi ljubav bez punog seksa. Ona je molila za punu konzumaciju njihove ljubavi, ali je on odbijao. Dodir i osjećanja, strast i sve drugo značilo je Elvisu više nego finalni seksualni čin. Pretpostavlja se da je kralj rokenrola Elvis bio i kralj predigre.



Prisila je u Memfisu izjavila da više nije zaljubljena u Elvisa i da želi razvod. Skoknula je do Vegasa da se vidi sa svojim ljubimcem, karate šampionom Majkom Stounom. Elvisa je zahvatio ljubomorni bijes.



"Ščepao me je snažno i silno vodio ljubav sa mnom", napisala je kasnije u svojoj knjizi Prisila.



"Ovako pravi čovjek vodi ljubav sa svojom ženom, rekao joj je.



Dakle, ljubavna afera između Elvisa i Prisile se završila silovanjem supružnika", napisao je jedan Elvisov biograf.





(24sata.info / NN)