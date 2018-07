Policija istražuje još tri slučaja o seksualnom zlostavljanju protiv glumca Kevina Spaceyja, javlja BBC.

Kevin Spacey / 24sata.info

Uz ranije optužbe, to znači da londonska policija istražuje ukupno šest slučajeva, pet zbog seksualnog zlostavljanja i jedan zbog napada.



Policija je od veljače do travnja ove godine, primila optužbe da je američki glumac seksualno napadao muškarce u Londonu i Gloucesteru.



Prva optužbu protiv 58-godišnjeg dobitnika Oscara, pokrenuo je glumac Anton Rapp u studenom 2017. godine, koji je rekao da ga je glumac napastovao kad je imao 14 godina.



Spacey je tvrdio kako se ne sjeća tog događaja, ali se javno ispričao.



Od tada je poricao sve optužbe koje su se kasnije pojavile.



Spacey je osvojio dva Oscara, i to za uloge u filmovima American Beauty (2000.) i Usual Suspects (1996.).



(FENA)